Prvo zasedanju sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Ljubljana, 30. januarja - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je danes udeležil prvega srečanja štirinajstčlanskega sveta za trajnosti razvoj in varstvo okolja, ki ga je kot posvetovalno telo ustanovilo nekdanje ministrstvo za okolje in prostor. Po novem bo delo sveta potekalo pod okriljem novonastalega ministrstva za okolje, podnebje in energijo.