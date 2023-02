Prvi vrh EU-Ukrajina po začetku ruske invazije izraz podpore Kijevu

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 1. februarja - Voditelji institucij Evropske unije in Ukrajine se bodo v petek v Kijevu sestali na prvem vrhu EU-Ukrajina po začetku ruske invazije na to državo. Že v četrtek pa se bo v ukrajinski prestolnici mudila Evropska komisija. Namen obeh srečanj je nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju proti ruski vojski in na njeni poti v EU.