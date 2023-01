Olimpija poravnala nesporne obveznosti, sledi zelena luč za registracije igralcev

Ljubljana, 30. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane zaradi kazni Nogometne zveze Slovenije (NZS) v zimskem prestopnem roku ni smel registrirati novih igralcev. Vzrok so bili dolgovi do nekdanjih igralcev. Zdaj pa so, kot so potrdili pri NZS, Ljubljančani poravnali tako imenovane nesporne obveznosti in bodo lahko registrirali nove igralce.