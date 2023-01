V hrvaškem Zagorju našli mrtvega novorojenčka

Krapina, 30. januarja - V vasi Hlevnica v hrvaškem Zagorju so v nedeljo našli truplo novorojenčka, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina danes povedal tiskovni predstavnik krapinsko-zagorske policijske uprave Zoran Lončar. Kot je dejal, so truplo dojenčka poslali na obdukcijo, da bi ugotovili, kako in kdaj je otrok umrl.