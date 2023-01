Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 30. januarja - Ponoči bo pretežno jasno, predvsem v severni polovici Slovenije bo prehodno zapihal okrepljen severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, v zatišnih legah s snežno odejo do -9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.