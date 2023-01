Socialni delavci vsaj v delu Ljubljane in v Mariboru ne predvidevajo težav pri izvajanju sprememb družinskega zakonika

Ljubljana, 30. januarja - Socialni delavci vsaj v delu CSD Ljubljana in v CSD Maribor ne predvidevajo težav pri izvajanju sprememb družinskega zakonika, ki bodo začele veljati v torek in tudi istospolnim partnerjem omogočajo posvojitev otroka. Na fakulteti za socialno delo v Ljubljani so navedli, da študijski program fakultete ima vsebine, povezane s spremembami zakonika.