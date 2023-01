Objavljeni predlogi za dve novi poglavji Pravopisa 8.0

Ljubljana, 30. januarja - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU je objavil predloge dveh novih poglavij za Pravopis 8.0, in sicer Slovnični oris za pravopis ter O prevzemanju iz posameznih jezikov. Javna razprava o tem je odprta do 20. februarja, potem ko so predlagane rešitve prejšnji teden predstavili strokovni javnosti.