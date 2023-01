Celje, 30. januarja - V Splošni bolnišnici Celje bodo od srede delno sproščeni obiski hospitaliziranih bolnikov. Obiski bodo mogoči dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah, in dovoljeni enemu zdravemu obiskovalcu. Obisk lahko traja 15 minut, so sporočili iz celjske bolnišnice.