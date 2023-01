Kranjsko sodišče za uničevanje okolja izreklo pogojno obsodbo

Kranj, 30. januarja - Kranjsko okrožno sodišče je danes blejskega kmeta in gradbinca spoznalo za krivega kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Obdolženi naj bi z nasipavanjem materiala poslabšal stanje zaščitenega območja na Koritnem, zato mu je sodišče izreklo pogojno obsodbo enega leta zapora s preizkusno dobo treh let. Sodba še ni pravnomočna.