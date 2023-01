Na vzhodu Ukrajine se krepijo spopadi za mesto Vugledar

Moskva/Kijev, 30. januarja - Ruske sile napredujejo v okolici ukrajinskega mesta Vugledar v regiji Doneck na vzhodu države, je danes dejal vodja proruskih oblasti v Donecku Denis Pušilin in dodal, da so okrepile svoje položaje v vzhodnem delu mesta. Ukrajinska stran to zanika in trdi, da je ruske napade v okolici mesta odbila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.