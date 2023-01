Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 30. januarja - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov znatna, 3. stopnje, nižje od 1600 metrov pa zmerna, 2. stopnje. Snežne in plazovne razmere so v visokogorju zelo zahtevne, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Predvsem nevarna so strmejša pobočja nad gozdno mejo, kjer so obsežna področja napihanega snega, prisotna predvsem na južnih in zahodnih straneh. Tam se lahko že pod majhno obremenitvijo sproži kložast snežni plaz. V stari snežni odeji, ki je sedaj skrita pod debelo snežno odejo novega snega, so zlasti na osojnih pobočjih prisotne šibke plasti, ki lahko na posameznih mestih ob dodatni obremenitvi tudi popustijo. To se lahko zgodi predvsem tam, kjer je snega zaradi vpliva vetra manj. Pod nadmorsko višino okoli 1600 metrov so nevarna predvsem strma travnata pobočja.

V gorah se je nekoliko segrelo, kjer je nad okoli 800 metri nadmorske višine nastala nekaj 100 metrov debela plast zraka s temperaturo malo nad ničlo. Na prisojnih legah se je zato sneg nekoliko ojužil. Z izjemo izrazitih prisoj sredogorja in nižjih hribov je sneg večinoma mehak in rahel, ponekod pa je zaradi vetra nastala skorja. Predvsem nad gozdno mejo je veliko mest z napihanim snegom, grebeni so spihani do trde podlage. Veliko je klož in opasti. Snežna odeja se je v splošnem nekoliko stabilizirala. Zaradi mraza se prav veliko plazov ni sprožilo. V višjih predelih je preobražanje snežne odeje precej počasnejše. Obenem je predvsem v visokogorju pihal zmeren do močan severovzhodnik, ki je na izpostavljenih mestih prenašal sneg in gradil snežne nanose.

Danes je delno jasno. Pihal bo večinoma šibak zahodni do severozahodni veter. Temperatura na 1500 metri je sredi dneva od -2 do 2, na 2500 metrih okoli -3 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, pihal bo zmeren do močan severnik. Ohladilo se bo in temperatura bo spet povsod v gorah pod ničlo. V sredo bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo šibak, ponekod lahko zmeren zahodni do severozahodni veter. Spet bo topleje, ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. V četrtek bo zmerno, občasno predvsem na severovzhodu pretežno oblačno in večinoma suho. Popoldne se bo začelo hladiti. Krepil se bo severozahodnik.

Popoldne pričakujemo zaradi manjše otoplitve zlasti na prisojnih pobočjih sredogorja nekoliko povečano aktivnost snežnih plazov. Popustijo lahko posamezne klože, pojavijo se lahko posamezni talni plazovi. Zlasti bodo nevarna strma travnata pobočja in grape. Nevarnost bo povečana tudi v predalpskem svetu (severna Primorska, Polhograjsko in Škofjeloško hribovje, Posavsko hribovje in podobno). V torek se bo snežna odeja ob ohladitvi nekoliko stabilizirala, v sredo in četrtek pa se bo možnost spontanega plazenja spet nekoliko povečala, večja možnost bo predvsem na prisojnih pobočjih sredi dneva in zgodaj popoldne.