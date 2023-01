Milanović: Krim nikoli več ne bo del Ukrajine, Kosovo pa je bilo odvzeto Srbiji

Zagreb, 30. januarja - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes sporočil, da nasprotuje pošiljanju sredstev za ubijanje Ukrajini, in ocenil, da to ne more prispevati h koncu vojne, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Obenem je izjavil, da je povsem jasno, da "Krim nikoli več ne bo v Ukrajini in da je bilo Kosovo ugrabljeno Srbiji".