Tudi v Šaleški dolini lanski turistični rezultati blizu predkoronskim

Velenje, 5. februarja - V Šaleški dolini so lani našteli skoraj 33.200 prihodov turistov, kar je 127 odstotkov več kot leto prej. Ustvarili so 90.100 prenočitev oz. 70 odstotkov več kot leta 2021. Po podatkih Zavoda za turizem Šaleške doline se rezultati bližajo tistim iz predkoronskega leta 2019. Prihodki so zrasli za štiri odstotke, so dodali.