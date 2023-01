Zakonska zveza kot življenjska skupnost dveh oseb odslej tudi v družinskem zakoniku

Ljubljana, 31. januarja - Spremembe družinskega zakonika, po katerih je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb in ki omogočajo posvojitev otroka tudi istospolnemu paru, so danes začele veljati. Ob tej priložnosti bo minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec skupaj s predstavniki civilne družbe danes pred DZ dal izjavo za javnost.