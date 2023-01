V požaru stanovanjske hiše v Gornjem Pijavškem okoli 10.000 evrov škode

Novo mesto, 30. januarja - V soboto zvečer je zagorelo v stanovanjski hiši v Gornjem Pijavškem. Gasilci so požar pogasili, med poskusom gašenja pa so se štiri osebe nadihale dima. Oskrbeli so jih reševalci, eno osebo pa odpeljali na opazovanje v bolnišnico. Po za zdaj nestrokovnih ocenah je v požaru nastalo za okoli 10.000 evrov, so sporočili novomeški policisti.