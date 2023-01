Martin Martian z bendom in prvencem Slamnate poti v Klubu CD

Ljubljana, 31. januarja - V okviru Cankarjevih torkov bo ob 20. uri v Klubu Cankarjevega doma (CD) nastopila zasedba Martin Martian and the Universe. Za njo se skriva fotograf in učitelj kitare Martin Vogrič Dežman, ki bo skupaj s spremljevalnimi glasbeniki predstavil prvenec Slamnate poti.