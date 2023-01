Na Ljubljanski borzi dopoldne pozitivna gibanja

Ljubljana, 30. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se prvi dan novega tedna večinoma zvišujejo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,37 odstotka. Najbolj ga potiskajo navzgor delnice obeh zavarovalnic, ki so se doslej vsake podražile za po 0,85 odstotka. Vlagateljem so za zdaj najbolj zanimive delnice Krke.