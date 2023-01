V Lokah pri Straži načrtujejo nov leseni most prek Krke

Straža, 30. januarja - V Lokah v Občini Straža bodo nadomestili nekaj več kot 50 let star leseni most prek Krke. Tega sta v dobrih petih desetletjih uporabe močno načela dokaj gost promet in ob narasli vodi med nosilce zagozdeno rečno plavje. Naložbo so ocenili na približno 950.000 evrov, računajo, da bo približno 200.000 evrov zanjo prispevala država.