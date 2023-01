Pirc Musar v sredo v Zagrebu tudi o gospodarskem sodelovanju med državama in Zahodnem Balkanu

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb, 31. januarja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo na povabilo hrvaškega kolega Zorana Milanovića v sredo na delovnem obisku na Hrvaškem. To bo njen prvi delovni obisk in drugi obisk v funkciji predsednice v tujini. V središču pogovorov bodo odnosi med državama, gospodarsko sodelovanje in dogajanje na Zahodnem Balkanu, so sporočili iz njenega urada.