Slovenska karitas pomagala 800 najranljivejšim ukrajinskim družinam

Ljubljana, 30. januarja - Slovenska karitas je v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve v sklopu projekta humanitarne pomoči za družine v Harkovu v Ukrajini do sredine januarja 800 družinam zagotovila in razdelila peči na drva ali električne radiatorje. Tistim najranljivejšim pa je zagotovila tudi pakete s hrano in odeje, so sporočili iz organizacije.