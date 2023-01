S krajo v več gostinskih lokalih in trgovini odtujil več kot 2000 evrov

Ljubljana, 30. januarja - Ljubljanski policisti so v drugi polovici januarja obravnavali štiri primere tatvine. 40-letnemu osumljencu, ki je s tatvinami iz torbic oz. denarnic v več gostinskih lokalih in trgovini odtujil več kot 2000 evrov, so konec meseca odvzeli prostost. Policija sicer še nadaljuje zbiranje informacij, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.