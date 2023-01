V Sloveniji spet prezimuje velika jata pinož

Ljubljana, 30. januarja - V Sloveniji to zimo spet prezimuje velika jata pinož, ptic iz severnih krajev. Kot so danes sporočili iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, gre za redek dogodek, ki se zgodi do dvakrat na desetletje. Nazadnje so pinože v velikem številu pri nas prezimovale v zimi 2018/2019.