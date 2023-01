Za izboljšanje posestne strukture razpisanih tri milijone evrov

Ljubljana, 30. januarja - Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo nov javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Razpisanih je tri milijone evrov nepovratnih sredstev, vnos vloge v elektronski sistem in vložitev pa bosta potekala od 17. februarja do vključno 12. maja do 14. ure.