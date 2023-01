Kansas City in Philadelphia za naslov v ligi NFL

Kansas City/Philadelphia, 30. januarja - Kansas City Chiefs in Philadelphia Eagles se bodo udarili za naslov v ligi NFL ameriškega nogometa. Nastop na 57. super bowlu so si Chiefs zagotovili po tesni zmagi proti Cincinnati Bengals, Eagles pa so zanesljivo premagali San Francisco 49ers. Zadnji dvoboj sezone NFL bo na sporedu v noči z 12. na 13. februar v Glendalu v Arizoni.