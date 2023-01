V Stožicah pod stropom odslej tudi dres Dušana Hauptmana

Ljubljana, 30. januarja - Sinoči so v ljubljanskih Stožicah na tekmi Cedevite Olimpije ob polčasu priredili slovesnost, na kateri je 5000 gledalcev spremljalo upokojitev dresa legendarnega košarkarja Dušana Hauptmana. Med odmorom so pod strop dvorane Stožice obesili dres s številko 10 dolgoletnega kapetana, ki je bil član ljubljanskega kluba od leta 1982 do 1998.