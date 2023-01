Carolina premagala Boston, Toronto boljši od Washingtona

Toronto, 30. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali dva dvoboja, na obeh sta slavili domači moštvi. Hokejisti Carolina Hurricanes so na derbiju najboljših ekip vzhodne konference s 4:1 premagali Boston Bruins, Toronto Maple Leafs pa so bili s 5:1 boljši od Washington Capitals.