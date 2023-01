Antetokounmpo s 50 točkami popeljal Milwaukee do zmage

Memphis, 30. januarja - Giannis Antetokounmpo je v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 50 točkami popeljal Milwaukee Bucks do zmage proti New Orleans Pelicans s 135:110. Grku je do osebnega rekorda zmanjkalo le pet točk. Bucks so s tretjo zaporedno zmago na vzhodu obdržali stik z vodilnimi Boston Celtics, medtem ko je bil to za Pelicans osmi zaporedni poraz.