Izidi smučarskih skokov na Kulmu

* Izidi: 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 455,5 točk (234,5/235 m) 2. Timi Zajc (Slo) 451,4 (234/230,5) 3. Stefan Kraft (Avt) 446,4 (233/229) 4. Andreas Wellinger (Nem) 432,3 (230/230) 5. Jan Hörl (Avt) 416,0 (220/222) 6. Piotr Žyla (Pol) 415,5 (234/220) ... 9. Anže Lanišek (Slo) 408,9 (225, 221 m) 12. Domen Prevc (Slo) 404,6 (212,5/223) 16. Žiga Jelar (Slo) 383,9 (206,5/218,5) 24. Lovro Kos (Slo) 365,4 (208/208,5) 29. Peter Prev (Slo) 328,1 (218/176) - brez finala: 35. Žak Mogel (Slo) * Svetovni pokal, skupno (po 18. od 32 tekem): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 1316 2. Dawid Kubacki (Pol) 1204 3. Anže Lanišek (Slo) 990 ... 11. Timi Zajc (Slo) 394 18. Peter Prevc (Slo) 263 20. Lovro Kos (Slo) 223 22. Domen Prevc (Slo) 189 23. Žiga Jelar (Slo) 181 40. Žak Mogel (Slo) 28 - svetovni pokal, poleti (po 2. od 6 tekem): 1. Halvor Egner Granerud (Nor) 200 2. Stefan Kraft (Avt) 140 3. Timi Zajc (Slo) 120 ... 6. Domen Prevc (Slo) 82 8. Žiga Jelar (Slo) 51 10. Anže Lanišek (Slo) 49 20. Lovro Kos (Slo) 22 35. Žak Mogel (Slo) 2 . Peter Prevc (Slo) 2 * Pokal narodov: 1. Avstrija 3529 2. Poljska 2932 3. Norveška 2930 4. Slovenija 2643 ...