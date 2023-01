Vreme: Zvečer se bo postopoma povsod delno razjasnilo

Ljubljana, 29. januarja - Ponekod po nižinah bo ponoči lahko nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -5, ob morju okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek bo v severni polovici Slovenije prehodno zapihal severni do severozahodni veter. V torek in sredo bo povečini sončno in čez dan nekoliko topleje.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje od severovzhoda doteka v nižjih zračnih plasteh še razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo povsod zjasnilo. Burja ob severnem Jadranu bo ponehala. V ponedeljek bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Jutro bo dokaj mrzlo in ponekod po nižinah megleno.