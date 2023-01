V Kranju z ostrim predmetom poškodoval 39-letnika

Ljubljana, 29. januarja - V soboto zvečer je v Kranju 45-letnik z ostrim predmetom poškodoval 39-letnika in nato pobegnil. Kranjski policisti so ga kmalu izsledili in ga pridržali. Zoper njega vodijo predkazenski postopek, poškodovanega moškega pa so z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo, kjer je ostal na zdravljenju, so sporočili s PU Kranj.