Policisti iščejo osumljenca, ki sta med ropom v Sežani hudo poškodovala moškega

Ljubljana, 29. januarja - Policisti iščejo roparja, ki sta v soboto za banko na Partizanski cesti v Sežani pristopila do moškega in od njega v italijanskem jeziku zahtevala denar. Eden od storilcev je žrtev ropa s topim predmetom večkrat udaril in ga hudo poškodoval. Žrtvi sta zamaskirana storilca pri ropu odvzela vrednejše predmete, so sporočili s Policijske uprave Koper.