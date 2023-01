Alkoholizirani voznik oplazil štiri pešce

Ljubljana, 29. januarja - V soboto ponoči se je na cesti od Ljubljane proti Litiji pri Spodnjem Hotiču zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi voznik osebnega vozila in štirje pešci. Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik zapeljal na nasprotno stran ceste in oplazil pešce, ki so v koloni hodili po bankini. Pešci so lažje telesno poškodovali.