Na festivalu Sundance zmaga za socialno dramo A Thousand and One

Park City, 29. januarja - Veliko nagrado žirije na letošnjem filmskem festivalu Sundance prejme ameriška socialna drama A Thousand and One (Tisoč in en). Film režiserke A. V. Rockwell govori o materi, ki svojega sina ugrabi iz rejništva. Glavno nagrado občinstva pa si je prislužil film Radical, ki ga je režiral Christopher Zalla in temelji na resnični zgodbi.