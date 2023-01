Vreme: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo postopoma jasnilo

Ljubljana, 29. januarja - Oblačnost bo najdlje vztrajala v južni in vzhodni Sloveniji. Burja na Primorskem bo slabela in do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.