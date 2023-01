Dallas brez Dončića in Denver brez Čančarja do poraza, zmaga Dragićevih bikov

Salt Lake City, 29. januarja - Košarkarji Chicago Bulls so ponoči v severnoameriški ligi NBA zabeležili visoko zmago proti Orlando Magic s 128:109. Po desetih dneh se je v postavo bikov vrnil Goran Dragić in dosegel sedem točk. Ostala Slovenca, Luka Dončić pri Dallas Mavericks in Vlatko Čančar, ki igra za Denver Nuggets, ob porazu svojih moštev nista stopila na parket.