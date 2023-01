Kralji izgubili v gosteh proti Tampa Bay Lightning

Tampa, 29. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL po so treh zaporednih zmagah doživeli prvi poraz. V gosteh so z 2:5 klonili proti ekipi Tampa Bay Lightning. Kapetan gostov Anže Kopitar v 21 minutah in sekundi, ki jih je preživel na ledu, ni dosegel točke, sprožil pa je le en strel na vrata tekmecev.