Bankirke so se opekle v Šempetru, Calcit izgubil prvo točko

Ljubljana, 28. januarja - V ženskem državnem prvenstvu je bil 16. krog najbolj presenetljiv doslej. Odbojkarice Calcita so izgubile svojo prvo točko, v Grosupljem so zmagale le s 3:2, še slabše se je godilo Nova KBM Braniku, ki je z 1:3 izgubil v Savinjski dolini pri Sip Šempetru. Nove tri točke so vknjižile igralke GEN-I Volleyja in Formisa.