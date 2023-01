Remija najbližjih zasledovalcev PSG

Ljubljana, 28. januarja - Sobotni večer v francoski nogometni ligi je postregel z dvema tekmama 19. kroga. Na teh so se merili trije klubi, ki so na lestvici na drugem, tretjem in četrtem mestu. Najprej je drugouvrščeni Lens v gosteh igral 1:1 s Troyesom, nato pa sta se tretjeuvrščeni Marseille in četrtouvrščeni Monaco razšla z enakim izidom.