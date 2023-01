Izidi nordijske kombinacije v Seefeldu (2)

* Izidi: 1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 14:58,6 2. Anika Seiff (Ita) + 35,9 3. Nathalie Armbruster (Nem) 36,0 4. Lisa Hirner (Ita) 1:10,4 5. Ida Maria Hagen (Nor) 1:24,1 ... 9. Ema Volavšek (Slo) 1:56,2 23. Silva Verbič (Slo) 5:23,0 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Gyda Westvold Hansen (Nor) 700 2. Nathalie Armbruster (Nem) 450 3. Annika Sieff (Ita) 420 4. Lisa Hirner (Avt) 382 5. Ida Maria Hagen (Nor) 356 ... 7. Ema Volavšek (Slo) 231 27. Silva Verbič (Slo) 41