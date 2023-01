Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 28. januarja - Ponoči bo pretežno oblačno, do jutra se bo v višjih legah in na zahodu zjasnilo. Drugod bo večinoma ostala nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, v nekaterih alpskih dolinah do -9, ob morju okoli 4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo v zahodnih in severozahodnih krajih sončno vreme. Drugod bo sprva nizka oblačnost, ki se bo popoldne postopno razkrajala, najdlje bo vztrajala v južni in jugovzhodni Sloveniji. Burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, predvsem v ponedeljek dopoldne bo občasno nekaj oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Zjutraj bo mrzlo, čez dan nekoliko topleje kot danes in jutri.

Vremenska slika: Nad jugovzhodno Evropo ter nad osrednjim in vzhodnim Sredozemljem je plitvo območje območje nizkega zračnega tlaka, ki se počasi polni in njegov vpliv na vreme pri nas slabi. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladen in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo ob severnem Jadranu delno jasno, pihala bo burja. Drugod bo večinoma nizka oblačnost, v krajih severno od nas pa megla po nižinah. V nedeljo bo v notranjosti Hrvaške pretežno oblačno, drugod pa sončno. Burja ob severnem Jadranu bo popoldne slabela.