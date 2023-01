V Črni na Koroškem ponovno nastale snežne skulpture

Črna na Koroškem, 28. januarja - V Črni na Koroškem je danes potekal osrednji del letošnje že 31. prireditve Gradovi kralja Matjaža. V gradnji snežnih gradov in skulptur se je pomerilo 30 ekip, za najlepšo pa so po poročanju TV Slovenija izbrali skulpturo skupine navdušencev iz Male Nedelje, ki so uprizorili kralja Matjaža in njegovo Alenčico.