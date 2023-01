Kamplov soigralec Olmo zaradi poškodbe več tednov brez tekem

Leipzig, 28. januarja - Nogometaši Leipziga so sinoči v uvodni tekmi 18. kroga nemške bundeslige premagali Stuttgart z 2:1 in se začasno s tekmo več povzpeli na drugo mesto tik za Bayern. Po tekmi pa so v zmagovitem moštvu izvedeli, da bo zaradi poškodbe mečne mišice Španec Dani Olmo, soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, več tednov brez tekem.