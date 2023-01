Izidi moškega superveleslaloma

* Izidi: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:25,57 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:25,92 +0,35 3. Mattia Casse (Ita) 1:26,06 +0,49 4. Stefan Babinsky (Avt) 1:26,20 +0,63 5. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:26,33 +0,76 6. Lukas Feurstein (Avt) 1:26,39 +0,82 7. Jeffrey Read (Kan) 1:26,46 +0,89 8. Cyprien Sarrazin (Fra) 1:26,48 +0,91 9. Marco Schwarz (Avt) 1:26,52 +0,95 10. Matteo Marsaglia (Ita) 1:26,55 +0,98 ... 25. Miha Hrobat (Slo) 1:27,19 +1,62 41. Martin Čater (Slo) 1:28,45 +2,88 ... * Vrstni red v svetovnem pokalu (26/39): - skupno, moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 1286 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1073 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 779 4. Vincent Kriechmayr (Avt) 722 5. Loic Meillard (Švi) 692 6. Lucas Braathen (Nor) 671 7. Alexis Pinturault (Fra) 495 8. Marco Schwarz (Avt) 472 9. Manuel Feller (Avt) 456 10. James Crawford (Kan) 338 ... 13. Žan Kranjec (Slo) 330 67. Miha Hrobat (Slo) 73 71. Martin Čater (Slo) 65 79. Štefan Hadalin (Slo) 51 ... * Posebni seštevek discipline, superveleslalom (5/8): - moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 440 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 392 3. Vincent Kriechmayr (Avt) 254 4. Stefan Rogentin (Švi) 173 5. Alexis Pinturault (Fra) 165 6. Gino Caviezel (Švi) 115 7. James Crawford (Kan) 106 8. Mattia Casse (Ita) 99 9. Daniel Hemetsberger (Avt) 97 10. Stefan Babinsky (Avt) 95 ... 36. Martin Čater (Slo) 26 52. Miha Hrobat (Slo) 6 ...