Izidi smučarskega teka v Les Roussesu

* Izidi, sprint, klasično: * moški: 1. Richard Jouve (Fra) 2:39,14 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) +0,09 3. Paal Golberg (Nor) 0,91 ... - izpadel v kvalifikacijah: 37. Miha Šimenc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (21/31): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1576 točk 2. Paal Golberg (Nor) 1489 3. Federico Pellegrino (Ita) 1178 ... 98. Miha Šimenc (Slo) 73 133. Vili Črv (Slo) 24 162. Anže Gros (Slo) 3 * ženske: 1. Kristine Stavaas Skistand (Nor) 3:01,97 2. Emma Ribom (Šve) +0,70 3. Maja Dahlqvist (Šve) 1,78 ... - izpadli v kvalifikacijah: 37. Anja Mandeljc (Slo) 38. Eva Urevc (Slo) ... - vrstni red v svetovnem pokalu (21/31): 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 1447 točk 2. Frida Karlsson (Šve) 1160 3. Kerttu Niskanen (Fin) 1126 ... 21. Eva Urevc (Slo) 563 56. Anja Mandeljc (Slo) 190 132. Neža Žerjav (Slo) 8 ...