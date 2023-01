Kopitarjevi kralji s tretjo zaporedno zmago na vrh pacifiške skupine

Miami, 28. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL dosegli še tretjo zaporedno zmago. V gosteh na Floridi pri ekipi Panthers so zmagali s 4:3. S tretjo zmago po vrsti so prevzeli tudi mesto vodilne ekipe pacifiške skupine, kralji so tudi tretji v razvrstitvi zahodne konference. Slovenski as Anže Kopitar je zadel prvi gol na tekmi.