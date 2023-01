Branilci naslova v NBA dobili dvoboj s kanadsko zasedbo

New York, 28. januarja - Košarkarji Golden State Warriors, branilci naslova v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so doma premagali Toronto Raptors s 129:117. Sedaj so na sedmem mestu zahodnega dela lige. Zvezdnik Stephen Curry je bil prvi mož zmagovalcev s 35 točkami in 11 asistencami, Klay Thompson je dodal 29 točk.