V ZDA obtožnice zaradi poskusa umora novinarke iranskega rodu

New York, 28. januarja - Ameriško pravosodno ministrstvo je v petek tri moške obtožilo poskusa umora ameriške novinarke iranskega rodu Masih Alinedžad lani na njenem domu v New Yorku. Med obtoženimi je tudi Polad Omarov, ki so ga aretirali na Češkem ter ima češko in slovensko državljanstvo, je sporočilo ministrstvo.