Izidi deskanja v Blue Mountainu
Toronto, 27. januarja - Izidi paralelnega veleslaloma v Blue Mountainu in vrstni red v svetovnem pokalu.
* Izidi: - moški: 1. Oskar Kwiatkowski (Pol) 2. Alexander Payer (Avt) 3. Roland Fischnaller (Nem) 4. Masaki Shiba (Jap) 5. Sangho Lee (J. Kor) 6.Stefan Baumeister (Nem) 7. Mirko Felicetti (Ita) 8. Sengkyum Kim (J. Kor) ... 15. Tim Mastnak (Slo) 19. Žan Košir (Slo) 23. Rok Marguč (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Alexander Payer (Avt) 433 2. Maurizio Bormolini (Ita) 407 3. Andreas Prommegger (Avt) 404 4. Oskar Kwiatkowski (Pol) 398 5. Fabian Obmann (Avt) 345 5. Benjamin Karl (Avt) 338 ... 15. Tim Mastnak (Slo) 216 20. Žan Košir (Slo) 144 28. Rok Marguč (Slo) 68 - ženske: 1. Ramona Hofmeister (Nemčija) 2. Julie Zogg (Švi) 3. Daniela Ulbing (Avt) 4. Aleksandra Krol (Pol) 5. Cheyenne Loch (Nem) 6. Sabine Schoeffmann (Avt) 7. Patrizia Kummer (Švi) 8. Tsubaki Miki (Jaqp) - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Julie Zogg (Švi) 533 2. Daniela Ulbing (Avt) 494 3. Ramona Hofmeister (Nem) 472 4. Sabine Schöffmann (Avt) 399 5. Ladina Jenny (Švi) 389 6. Tsubaki Miki (Jap) 336 ... 16. Gloria Kotnik (Slo) 194