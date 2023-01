Luka Turk: Tukaj so vsi nasmejani

Bled, 30. januarja - Nekdanji slovenski plavalni rekorder in olimpijec Luka Turk je na svetovnem prvenstvu v zimskem plavanju na Bledu osvojil štiri naslove svetovnega prvaka in srebro. Bolj kot dosežki pa so Turka v tej obliki tekmovanja navdušili nastopajoči, saj so, kot pravi, vsi po vrsti nasmejani.