Fifa po napadu na sodnika kaznovala Urugvajce

Zürich, 27. januarja - Krovna nogometna zveza Fifa je danes določila kazni za izgred po tekmi na svetovnem prvenstvu v Katarju med Gano in Urugvajem, ko so nekateri urugvajski nogometaši napadli sodnike, navijači pa so se neprimerno obnašali. Kazni prepovedi igranja so dobili štirje igralci, urugvajska zveza pa bo morala plačati še 50.000 švicarskih frankov globe.